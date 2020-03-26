Все магазины "Ашана" продолжат работу на длинных выходных

26.03.20 16:46

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

26 марта. Interfax-Russia.ru - Магазины ритейлера "Ашан", значительная часть которых расположена в торговых центрах, продолжат работу на "выходной неделе" с 28 марта по 5 апреля.

"Магазины будут продолжать работать в штатном режиме без изменений", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

При этом ритейлер ожидает рост онлайн-заказов - их число уже увеличилось в два раза.

В среду президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения коронавируса в России.

Позже в среду мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавляет рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, заявил, что торговые центры на следующей неделе должны быть закрыты. "Торговые комплексы огромные, которые привлекают большое количество людей, за исключением залов, где продают продовольствие, товары первой необходимости, тоже вряд ли должны функционировать в это время", - отметил мэр.

В соответствии с указом мэра Москвы, подписанным в четверг, с 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты все розничные магазины, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

"Ашан Ритейл Россия" объединяет 277 магазинов четырех форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины формата "у дома". В компании работает более 39 тыс. человек