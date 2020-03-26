Число жителей Ставрополья, находящихся в самоизоляции, увеличилось до 1,2 тысяч

26.03.20 16:56

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

26 марта. Interfax-Russia.ru - Более тысячи человек находятся в самоизоляции в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба краевого Минздрава вечером в четверг.

"В режиме самоизоляции на сегодняшний день находятся более 1,2 тыс. человек. Это те, кто вернулся из-за рубежа или контактировал с заболевшими", - говорится в сообщении.

В понедельник сообщалось, что в режиме самоизоляции находятся 527 человек. Таким образом их число выросло более чем в два раза.

Пресс-служба уточняет, что более чем для 400 жителей края 14-дневный карантин уже завершился.

Также отмечается, что на текущей неделе в Ставропольском крае проведено порядка 4 тысяч исследований на коронавирус. У пяти человек подтвердилось заражение Covid-19.

Первый случай был выявлен у главного внештатного специалиста по инфекционным болезням краевого Минздрава, профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медуниверситета Ирины Санниковой, которая 6-9 марта отдыхала в Испании. После возвращения она не самоизолировалась, не сообщила о поездке руководству, ходила на работу, читала лекции. 17 марта медик в связи с ухудшением самочувствия была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали Covid-19. Позже она была освобождена от должности.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статьям 237 (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и 293 (халатность) УК РФ. Также устанавливаются лица, подлежащие по этому делу к "привлечению в качестве обвиняемых" из-за ненадлежащего контроля за тем, чтобы вирус не распространялся.

Еще трое заразившихся находились в контакте с Санниковой. Пятый пациент с коронавирусом - это женщина, прилетевшая из Франции.