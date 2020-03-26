МВД РФ: свыше 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина

26.03.20 16:59

© РИА Новости. Вадим Жернов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудниками правоохранительных органов привлечено к ответственности более 500 лиц, нарушивших карантин, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляются проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь, прибывшими из-за рубежа", - сказала Волк в четверг.

"За нарушение административного законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, привлечено к ответственности более 500 лиц", - добавила Волк.

По ее словам, ежедневно в проведении проверок задействовано порядка 10 тысяч сотрудников полиции.

"Ведомством в круглосуточном режиме осуществляется сбор информации о лицах, пересекающих государственную границу Российской Федерации и прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - отметила представитель министерства.

Кроме того, МВД и его территориальными органами налажено взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ, региональными подразделениями Роспотребнадзора, пограничной службой ФСБ России и представителями иных ведомств, добавила Волк.

Министерством также осуществляется мониторинг ситуации на транспортных магистралях и аэропортах. "При необходимости ведомство оказывает содействие консульским учреждениям в перевозке групп иностранных пассажиров, следующих транзитом через Московский авиаузел", - сказала Волк.

"Только за минувшие сутки было сопровождено пять групп граждан Казахстана, Таджикистана и Беларуси", - подчеркнула официальный представитель МВД.