Дальний Восток получит более 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

26.03.20 17:03

© РИА Новости. Михаил Климентьев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Более 1 млрд рублей из внебюджетных источников получит Дальний Восток на профилактику и минимизацию распространения коронавируса, сообщает пресс-служба аппарата полпреда ДФО.

"Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) совместно с крупными компаниями, реализующими инвестиционные проекты на Дальнем Востоке, а также имеющими на территории региона действующие предприятия, выделят более 1 млрд рублей для закупки средств защиты и оборудования для медучреждений региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сделано это будет в соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ Юрия Трутнева.

"Безусловным приоритетом является жизнь и здоровье людей. Правительство России выделяет финансирование на разработку средств профилактики и диагностики заболевания, закупку медицинского оборудования и препаратов. Дополнительные меры принимаются в регионах страны. В качестве мер поддержки Дальнего Востока используются возможности институтов развития. Одним из первых к этому подключился Фонд развития Дальнего Востока и Арктики", - цитирует пресс-служба Трутнева.

Полпред также поручил Минвостокразвитию организовать работу с представителями бизнес-сообщества и общественными организациями о добровольном оказании помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией, а также предусмотреть при необходимости выделение средств дальневосточным регионам в рамках финансирования, предоставляемого на развитие Дальнего Востока.