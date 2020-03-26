МВД РФ приостановило личный приём граждан

26.03.20 17:52

© РИА Новости. Максим Блинов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Министерство внутренних дел России временно приостановило личный приём граждан с 27 марта в связи с усилением мер по предупреждению коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Covid-19 министерство внутренних дел РФ и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный прием граждан", - говорится в сообщении пресс-службы, размещённом на сайте ведомства.

Там рекомендовали направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме - посредством сервиса "Прием обращений граждан и организаций" официального интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД, либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел.