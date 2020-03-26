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26.03.20 18:29

Путин предложил на саммите G20 мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости

© РИА Новости. Алексей Дружинин
26 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин предлагает на период пандемии коронавируса ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости.

"Многое сейчас говорилось также и о необходимости обеспечения цепочки поставок. Это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые "зелёные коридоры", свободные от торговых войн и санкций для взаимопоставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий", - сказал Путин в своём выступлении на саммите G20.

Отрывок его выступления транслировал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Путин продолжил: "В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок".

Российский лидер подчеркнул, что прежде всего речь идёт "о странах, которые больше других страдают от этой пандемии".

"В конце концов, это вопрос о жизни и смерти людей. Это чисто гуманитарный вопрос, и нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи", - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо направить усилия на выявление скрытых эпидемий коронавируса в странах, где нет возможности проводить тестирование.

"Считаю, что вообще сегодня усилия Всемирной организации здравоохранения должны быть направлены на выявление скрытых эпидемий коронавируса в странах, где нет возможности проводить тестирование", - сказал президент России в своем выступлении на саммите G20.

Он отметил, что "совместные исследования наших стран также могли бы серьезно ускорить разработку вакцин и лекарств".

"Необходимо, конечно же, об этом тоже было сказано, регулярный обмен достоверной информацией о развитии пандемии в наших странах и об осуществляемых мерах. Говорилось также и о необходимости оказания помощи африканским странам", - сказал Путин.

Президент РФ также призвал страны G20 совместными усилиями вести разработку вакцин и лекарств от коронавируса.

ту задачу российский президент назвал среди "неотложных задач в сфере здравоохранения".

"Совместные исследования наших стран также могли бы серьезно ускорить разработку вакцин и лекарств", - сказал Путин.

В то же время президент России заявил, что пандемия коронавируса приведет к более значительным потрясениям в мировой экономике, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.

"Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию", - сказал Путин.

"На наш взгляд, ключевой риск - это долгосрочная безработица, пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 года. Динамика безработицы станет и ключевым индикатором эффективности принимаемых нами антикризисных мер", - отметил он.

"Нынешний кризис неизбежно наложит отпечаток на глобальное развитие, причем на длительный срок. Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу "каждый за себя", здесь уже коллеги много об этом говорили. Полностью с этим согласен", - подчеркнул президент.

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