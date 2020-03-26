Штраф до 1 млн руб. предлагает ввести правительство за нарушение карантина

26.03.20 18:33

© РИА Новости. Илья Питалев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ предлагает усилить ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Соответствующие поправки в четверг поступили в Госдуму.

В частности, они конкретизируют наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм "в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а равно в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно- эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Подобное повлечет административный штраф на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если же упомянутые действия (бездействие), повлекут причинение вреда здоровью человека или смерть, и если они не содержат уголовно наказуемого деяния, то ответственность будет выше.

Подобное может повлечь штраф на граждан в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 500 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагается дополнить новой статьей, предусматривающей ответственность за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Подобные нарушения повлекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Если же такие нарушения повлекут причинение вреда здоровью человека или имуществу, то может налагаться штраф на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Относительно лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, проект закона наделяет правом составлять протоколы об административных правонарушениях должностных лица органов управления и МЧС. Это касается случаев невыполнения правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе её возникновения.