Два человека погибли при пожаре в жилом доме Магнитогорске

26.03.20 18:39

© РИА Новости. Варвара Гертье

26 марта. Interfax-Russia.ru - Два человека обнаружены погибшими при пожаре в Магнитогорске, были эвакуированы 27 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"В 17:42 поступило сообщение о том, что по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, улица Доменщиков, д. 19 произошел пожар в квартире на втором этаже пяти этажного жилого дома, с последующим горением в шести квартирах на 3 и 4 этажах",- заявили в ведомстве.

По данным пресс-службы, эвакуированы 27 человек.

"При пожаре в доме обнаружено двое погибших. Разрушений несущих конструкций дома, предварительно, нет",- добавили в МЧС.