Мишустин поручил ограничить поездки граждан РФ с целью туризма и отдыха

27.03.20 01:54

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

27 марта. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках санитарно-эпидемиологической безопасности поручил субъектам рекомендовать гражданам воздержаться от поездок, в том числе туристических.

"Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха", - говорится в поручениях премьера, опубликованный на сайте кабмина.

Поручения были приняты по итогам совещаний, заседаний, встреч Мишустина.

В документе также говориться, что правительство РФ приостанавливает до 1 июня бронирование мест и размещение граждан в домах отдыха, санаториях и иных курортных организациях, включая детские лагеря.

Соответствующее поручение премьер-министра адресовано Управлению делами президента Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов РФ.

"Федеральным органам, имеющим подведомственные пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и гостиницы, Управлению делами президента, Фонду социального страхования, органам исполнительной власти субъектов РФ временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях", - говорится в поручении.

Исключение будет сделано для лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в этих организациях премьер поручает "обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления".

Кроме того, регионам поручено приостановить деятельность организаций общепита, которые не обеспечивают дистанционную торговлю, с 28 марта по 5 апреля, исключения сделаны для дистанционной торговли.

"Органам исполнительной власти субъектов РФ приостановить с 28 марта 2020 года до 5 апреля 2020 года деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли", - говорится в поручениях Мишустина.

Кроме того, субъектам РФ рекомендовано временно приостановить деятельность горнолыжных трасс и объектов массового отдыха на курортах с 28 марта до 1 июня 2020 года.