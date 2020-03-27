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27.03.20 06:35
Губернатор Камчатки попал в больницу с признаками ОРВИ, коронавирус у него не диагностирован
"Владимир Иванович в настоящее время, действительно, проходит лечение в Камчатской краевой больнице", - сказала Грачева.
Она отметила, что Илюхин сдал тест на коронавирус, хотя в страны с неблагополучной ситуацией по этой инфекции не выезжал. Результат теста отрицательный.
"Очень плотный рабочий график губернатора, регулярные командировки, в том числе в северные районы Камчатки, к сожалению, не всегда позволяют уделить должное внимание здоровью. Как и большинство людей, Владимир Иванович не уходит на больничный, например, из-за простуды и ОРВИ, и после недавней командировки в Олюторский район врачи настояли на полноценном лечении", - сказала Грачева.
Пресс-секретарь подчеркнула, что, призывая камчатцев максимально ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких, губернатор не мог не последовать этим рекомендациям.
"С учетом временного ограничения личных приемов граждан, а также отмены расширенных заседаний, большинство рабочих вопросов, требующих участия губернатора, решаются дистанционно", - добавила Грачева.
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