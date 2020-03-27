Губернатор Камчатки попал в больницу с признаками ОРВИ, коронавирус у него не диагностирован

27.03.20 06:35

Фото Александра Левчука

27 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин проходит лечение в Камчатской краевой больнице, куда попал с признаками ОРВИ, коронавирусная инфекция у него не выявлена, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пятницу пресс-секретарь Илюхина Наталья Грачева.

"Владимир Иванович в настоящее время, действительно, проходит лечение в Камчатской краевой больнице", - сказала Грачева.

Она отметила, что Илюхин сдал тест на коронавирус, хотя в страны с неблагополучной ситуацией по этой инфекции не выезжал. Результат теста отрицательный.

"Очень плотный рабочий график губернатора, регулярные командировки, в том числе в северные районы Камчатки, к сожалению, не всегда позволяют уделить должное внимание здоровью. Как и большинство людей, Владимир Иванович не уходит на больничный, например, из-за простуды и ОРВИ, и после недавней командировки в Олюторский район врачи настояли на полноценном лечении", - сказала Грачева.

Пресс-секретарь подчеркнула, что, призывая камчатцев максимально ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких, губернатор не мог не последовать этим рекомендациям.

"С учетом временного ограничения личных приемов граждан, а также отмены расширенных заседаний, большинство рабочих вопросов, требующих участия губернатора, решаются дистанционно", - добавила Грачева.