Путин поручил к апрелю определить ежемесячный график вывоза угля из Кузбасса

27.03.20 06:47

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Владимир Путин предписал к 30 марта заключить соглашения между ОАО "Российские железные дороги" и правительством Кемеровской области, определяющие ежемесячный график вывоза угля на экспорт и для внутреннего потребления по каждому направлению.

Согласно сообщению на сайте главы государства, соответствующее поручение главе министерства транспорта Евгению Дитриху президент РФ сделал по итогам совещания с членами кабинета министров 4 марта. Оно должно быть выполнено "для достижения суммарного вывоза угля в 2020 г. в объеме не менее уровня 2019 г.".

Также Путин поручил Минтрансу утвердить совместно с РЖД перечень объектов, необходимых для завершения развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, чтобы довести их пропускную способность до 180 млн тонн в 2024 г., а расширения в 2021 г. мощностей линии Междуреченск-Тайшет (обеспечивает выход грузов из Кузбасса на БАМ и Транссиб).

Помимо этого, президент РФ поручил транспортному ведомству к апрелю "сформировать" с Минэнерго согласованную методику распределения доступа угледобывающих компаний к грузовым ж/д перевозкам "в условиях ограниченных пропускных способностей".

Кроме того, Путин поручил к августу подготовить предложения по корректировке комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры "в связи с актуализацией единичных расценок в сфере строительства объектов транспортной инфраструктуры".