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27.03.20 07:04
Авиакомпания "Аврора" с 26 мая начнет выполнять прямые рейсы из Владивостока в Красноярск
Рейсы будут выполняться с частотой 6 раз в неделю на воздушных судах Airbus 320 neo.
Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.
Контрольный пакет (51%) АО "Авиакомпания "Аврора" принадлежит ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", 49% - правительству Сахалинской области.
В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 23 самолета: 10 среднемагистральных Airbus А319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6. Также самолеты "Авроры" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области, Приморском и Хабаровском краях.
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