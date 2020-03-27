Губернатор Хакасии Коновалов ушел на карантин из-за полета в одном самолете с зараженной COVID-19

27.03.20 07:37

© РИА Новости. Алексей Дружинин

27 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Хакасии Валентин Коновалов находится в режиме самоизоляции, поскольку летел в одном самолете с зараженной Covid-19.

Об этом глава республики сообщил утром в пятницу в своем аккаунте в инстаграме.

"Я летел в одном самолете с женщиной, у которой вчера официально подтвердился коронавирус. Как только это стало известно, я прошел обследование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (результат анализа отрицательный), ограничил контакты и ушел на самоизоляцию до воскресенья включительно", - написал Коновалов.

Он отметил, что в настоящее время находится на связи со своими заместителями и министрами в круглосуточном режиме, проводит онлайн-совещания.

Обязанности главы в отсутствие Коновалова исполняет первый заместитель губернатора Хакассии Николай Миронов.