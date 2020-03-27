Особый противопожарный режим вводится с 30 марта в большинстве районов Приамурья

27.03.20 07:49

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Южные и центральные районы Амурской области с 30 марта переходят на особый противопожарный режим (ОПР) из-за резкого потепления и угрозы распространения лесных пожаров.

"Чтобы предотвратить возникновение и распространение пожаров, обезопасить людей и населенные пункты от огня, с 30 марта Архаринскомом, Благовещенском, Бурейском, Завитинском, Константиновском, Михайловском, Ромненском, Тамбовском районах и в Благовещенске будет открыт пожароопасный сезон, а также установлен особый противопожарный режим", - говорится в сообщении регионального Минлесхоза.

Во время ОПР собственникам и арендаторам земельных участков запрещается проводить все виды работ с использованием открытых источников огня.

"Уборка сухой травы должна проводиться методами, не допускающими ее выжигания. Необходимо обеспечить недопущение возгорания сухой растительности. Все работы с применением огня будут квалифицироваться как природные пожары", - приводятся в сообщении слова первого заместителя главы Минлесхоза области Алексея Севастьянова.

Жителям территорий, где введен ОПР, также запрещается жечь траву, мусор, разводить костры и посещать леса. Нарушителям грозит штраф 4-5 тыс. рублей, для должностных лиц сумма штрафа предусмотрена в пределах от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.