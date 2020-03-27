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27.03.20 08:18
Режим ЧС введен в лагере Южно-Сахалинска, куда доставили туристов из Таиланда
"Постановлением мера сегодняшнего дня введен режим ЧС в пределах границ территории детского лагеря "Юбилейный" (пригород Южно-Сахалинска - ИФ) в связи с доставкой туда вчера вечером туристов, прибывших из Таиланда", - сказал собеседник агентства.
По его словам, режим ЧС также введен на территории санатория "Синегорские минеральные воды" (пригород Южно-Сахалинска - ИФ), где также будут размещать всех прибывающих на Сахалин пассажиров авиарейсов для тестирования на коронавирус.
Как сообщалось, прибывших в четверг вечером в аэропорт Южно-Сахалинска чартерным рейсом их Таиланда сахалинских туристов (241 человек, в том числе 46 детей) на автобусах доставили в лагерь «Юбилейный» для тестирования на коронавирус и соблюдения обязательного режима карантина.
Результаты некоторых анализов оказались сомнительными и потребовали дополнительной проверки.
"Итоги проверок 241 анализ: 212 - отрицательные, 29 - сомнительные, требующие дополнительных проверок. Сегодня будут взяты новые пробы и станут известны предварительные диагнозы", - говорится в сообщении.
"Эпидемиологическая обстановка в стране лишена привычных зон комфорта. По решению главного санитарного врача все лица, прибывающие в регион, должны быть направлены на карантинные мероприятия. Доступность потенциальных носителей должна быть максимально допустимой", - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области.
До 4 апреля будут действовать ограничительные меры с помещением в карантин всех прибывающих в область. "Однако этот срок может быть продлен - окончательное решение примут, исходя из эпидемиологической ситуации. Также, при необходимости, будут введены и другие ограничения", - сообщает пресс-служба.
Там подчеркивают, что все меры должны быть предприняты с единственной целью - «сохранить здоровье жителей Сахалинской области» и обеспечить всем «проявление солидарности в преодолении угрозы».
В пятницу вечером ожидается прибытие в аэропорт Южно-Сахалинска еще одного чартерного рейса из Таиланда с сахалинскими туристами.
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