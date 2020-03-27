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27.03.20 08:55

Якутское село Чурапча газифицируют до 2021 г. по госпрограмме развития сельских территорий

© РИА Новости. Александр Демьянчук
27 марта. Interfax-Russia.ru - Работы по газификации начались в рамках программы «Комплексное развитие территорий», представительство «Интерфакс - Дальний Восток» в пресс-службе сельского хозяйства Якутии.

Общая протяженность газопровода низкого давления составляет 25,8 км, стоимость объекта - 117 млн ​​рублей.

«В 2020 году всего предусмотрено 95,8 млн рублей, из них федеральных средств - 88,1 млн рублей, из бюджета республики - 7,7 млн ​​рублей», - уточнили в пресс-службе.

По информации директора "Отдел строительства сельского хозяйства Якутии", Кирилла Местникова, подрядчик уже приступил к работам.

«На данный момент очищены газопроводы от снега и проведены сварочные работы на улице Ярославского и Петровского. Срок окончания контракта - 1 сентября 2021 года. В состоянии 421 дом может быть подключен к природному газу», - сказал он.

В регионе есть все объекты газификации: внутрипоселковые газовые сети в Селе Бердигестах Горного района, в Селе Бютейдах Мегино-Кангаласского района и в Селе Чурапча Чурапчинского района.

Президент РФ Владимир Путин держит на контроле процесс газификации в стране. В марте 2019 года глава государства призвал руководство "Газпрома" ускорить эту работу.

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" начала работать в 2020 году. Одна из главных задач программы - повышение качества жизни на селе, улучшение демографической и экологической ситуации, диверсификация сельской экономики и стимулирование развития малого бизнеса.

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