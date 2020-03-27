Еще одна больница в Москве готова принять пациентов с коронавирусом

27.03.20 09:09

© РИА Новости. Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

27 марта. Interfax-Russia.ru - Филатовская больница готова принять пациентов с коронавирусом, сообщает заместитель министра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С сегодняшнего дня больница №15 им. Филатова готова принимать пациентов с коронавирусом. Для этого выделено более 1300 коек», - сказала Ракова журналистам в пятницу.

Также она сообщила, что число вылечившихся от коронавируса в Москве насчитывало до 18 человек.

"В Москве еще три пациента выздоровели от новой коронавирусной инфекции. Выделены два случая заражения инфекционной клинической больницей № 2 и один из медицинских комплексов в Коммунарке", - сказала Ракова.

По ее словам, исследования показали наличие отрицательного результата.

"При выписке всех пациентов, которые должны оставаться под наблюдением, получили рекомендации", - добавила Ракова.