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27.03.20 09:20
Два новых случая заражения коронавирусом выявлены в Удмуртии
"В республике выявлены и лабораторно подтверждены два новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией - это родственники первых двух заразившихся людей", - заявил Бречалов на своей странице в соцсети.
Он уточнил, что они поступили в республиканскую клиническую инфекционную больницу 19 и 22 марта
Главврач инфекционной больницы Игорь Дьяченко уточнил, что состояние этих людей на сегодняшний день удовлетворительное. "Мы их сразу же госпитализировали, не дожидаясь результатов, когда госпитализировали первых", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии подтверждены два случая заражения коронавирусом - у молодых людей, вернувшихся из Швейцарии и Венгрии.
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