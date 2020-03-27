Два новых случая заражения коронавирусом выявлены в Удмуртии

27.03.20 09:20

© РИА Новости. Пресс-служба Роспотребнадзора

27 марта. Interfax-Russia.ru - Тесты на коронавирус у двух родственников ранее заразившихся жителей Удмуртии дали положительный результат, сообщил глава республики Александр Бречалов в пятницу.

"В республике выявлены и лабораторно подтверждены два новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией - это родственники первых двух заразившихся людей", - заявил Бречалов на своей странице в соцсети.

Он уточнил, что они поступили в республиканскую клиническую инфекционную больницу 19 и 22 марта

Главврач инфекционной больницы Игорь Дьяченко уточнил, что состояние этих людей на сегодняшний день удовлетворительное. "Мы их сразу же госпитализировали, не дожидаясь результатов, когда госпитализировали первых", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии подтверждены два случая заражения коронавирусом - у молодых людей, вернувшихся из Швейцарии и Венгрии.