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27.03.20 09:33

Псковская горбольница будет закрыта на карантин из-за женщины с подозрением на COVID-19

© РИА Новости. Максим Богодвид
27 марта. Interfax-Russia.ru - Псковская городская больница будет закрыта на карантин из-за женщины, у которой предварительно диагностирован коронавирус, сообщил на своей странице в Инстаграме губернатор Михаил Ведерников.

"В городскую больницу Пскова (не в инфекционное отделение) была госпитализирована женщина, у которой в течение двух дней резко развилась пневмония (сейчас она уже подключена к ЭКМО). Сегодня у нее предварительно диагностирован коронавирус - причём без контакта с приехавшими из-за рубежа (по ее словам, проверяем)", - написал губернатор.

Городская больница будет закрыта на карантин. Кроме того, 180 коек будет перепрофилировано под пациентов с коронавирусной инфекцией. "Мы в любом случае планировали это сделать в соответствии с федеральными рекомендациями, но теперь это будет проведено в более сжатые сроки", - подчеркнул Михаил Ведерников.

Также история с семьей, приехавшей из-за границы и сохранявшей в течение недели обычный образ жизни, получила продолжение. "Контактировавший по работе с главой семьи мужчина заразился. Более того, у него начала развиваться пневмония. Болезнь протекает тяжелее, чем у первоначального носителя. И это очень важный повод для каждого пересмотреть своё отношение к карантинным мероприятиям. Желание сходить в торговый центр, магазин, пообщаться с друзьями, "потренироваться ещё пару дней в фитнес-клубе" (серьёзно?) - это стремление подвергнуть себя или окружающих риску", - отмечает глава региона.

Он подчеркнул, что до сих пор власти региона принимали максимально сдержанные ограничительные меры из возможных, рассчитывая на общую сознательность. "По большей части, и сейчас продолжаем эту линию. Четко понимаем, что более серьёзные мероприятия будут иметь соответствующие последствия для экономики региона. Но объективно - следующая неделя будет тестом для всех нас. Объявленные президентом РФ нерабочие дни - это шанс показать, что мы можем адекватно оценивать угрозу, что нам не нужен комендантский час и полный домашний карантин по примеру Италии, Великобритании или Германии. Прошу вас, сделайте выводы. Поводов более чем достаточно", - заключил он.

В регионе госпитализировано с подозрением на коронавирус 24 человека, официально диагноз подтвержден у шестерых. Самая пожилая заболевшая - 76-летняя мать прибывшего из Испании, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Самой младшей заболевшей 9 лет. Это дочь мужчины, вернувшегося из Испании. Остальные заболевшие - 30-40-летние.

Мк ис

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