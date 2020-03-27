Акция по бесплатной раздаче медицинских масок стартовала в Красноармейске

27.03.20 09:41

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Предприниматели и администрация подмосковного Красноармейска запустили акцию по раздаче медицинских масок в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает пресс-служба органа местного самоуправления.

"С сегодняшнего дня предпринимателями совместно с администрацией города организована благотворительная акция по бесплатной раздаче нескольких тысяч масок-респираторов для всех желающих граждан, находящихся в группе риска", - говорится в сообщении.

Маски получают жители Красноармейска старше 45 лет. Предусмотрена возможность получения масок за пожилых людей членами их семей при предъявлении документов.

Акция проходит по адресу мкрн Северный, д.22а.