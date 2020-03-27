Первые два случая заражения коронавирусом в Вологодской области выявлены

27.03.20 09:47

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

27 марта. Interfax-Russia.ru - Двум человекам, находящихся на территории Вологодской области, поставлен предварительный диагноз - коронавирусная инфекция, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.

Это семейная пара, которая некоторое время назад вернулась из-за рубежа и находились на базе отдыха "Торово" вблизи Череповца. Для подтверждения предварительного диагноза пробы направлены в Москву в референс-центр. Результаты будут известны в ближайшее время.

"Сотрудники полиции отрабатывают круг лиц, с которыми могли контактировать супруги по возвращению в регион. Все эти люди в ближайшее время будут установлены. Для них будет определен режим самоизоляции или размещение в обсервационных пунктах для дополнительного наблюдения. Специалисты проведут лабораторные пробы, чтобы подтвердить или опровергнуть факт распространения опасного заболевания", - цитирует пресс-служба слова губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

По его словам, при подозрении на опасную инфекцию пациенты были незамедлительно помещены в инфекционное отделение второй областной больницы в Череповце, а по месту их последнего нахождения проведена санитарная дезинфекция. В настоящий момент база отдыха "Торово" находится под обсервацией.

Пресс-служба также сообщает, что в пятницу в регионе развертывается работа двух монопрофильных учреждений по лечению коронавирусных больных, они разместятся на базе первой больницы города Вологды и больницы города Череповца. В связи с этим производится перераспределение больных этих учреждений по другим медицинским организациям.

Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции в Череповце и во всей Вологодской области вводится карантин и дополнительные ограничительные мероприятия. Сообщается, что должны быть закрыты все объекты с массовым пребыванием людей (в том числе ТРЦ, кафе и рестораны), за исключением аптек, продовольственных магазинов и предприятий жизнеобеспечения.

Лб ис