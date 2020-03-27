Эксперт: не стоит гулять на детских площадках в условиях COVID-19

27.03.20 09:53

© РИА Новости. Стрингер

27 марта. Interfax-Russia.ru - Во время роста случаев заражения коронавирусом в России лучше не водить ребенка гулять в места, где много других детей - в частности, на детские площадки, заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологи Роспотребнадзора, врач-инфекционист Татьяна Руженцова.

"Детские площадки не стоит лишний раз посещать. Если очень тяжело, допустим, ребенку сидеть дома, то выйти погулять можно, но только в тех местах, где нет других детей, где не будет общения, где нет вероятности подхватить эту инфекцию", - сказала Руженцова в телефонном интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По ее словам, наиболее подходящие детские площадки - это те, которые находятся рядом с загородным домом или на приусадебном участке, где ребенок может находиться один с семьей без риска ненужных контактов.

Тем россиянам, кто планирует выйти на улицу, Руженцова рекомендовала надеть маску сразу перед выходом из дома, а после возвращения домой не только тщательно вымыть и обработать антисептиком руки, но и умыться и прополоскать нос и рот. Причем сначала рекомендуется обработать руки, а потом снимать одежду.

"Сначала обработать антисептиком руки, затем снять одежду", - сказала Руженцова.