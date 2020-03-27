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27.03.20 09:53
Эксперт: не стоит гулять на детских площадках в условиях COVID-19
"Детские площадки не стоит лишний раз посещать. Если очень тяжело, допустим, ребенку сидеть дома, то выйти погулять можно, но только в тех местах, где нет других детей, где не будет общения, где нет вероятности подхватить эту инфекцию", - сказала Руженцова в телефонном интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).
По ее словам, наиболее подходящие детские площадки - это те, которые находятся рядом с загородным домом или на приусадебном участке, где ребенок может находиться один с семьей без риска ненужных контактов.
Тем россиянам, кто планирует выйти на улицу, Руженцова рекомендовала надеть маску сразу перед выходом из дома, а после возвращения домой не только тщательно вымыть и обработать антисептиком руки, но и умыться и прополоскать нос и рот. Причем сначала рекомендуется обработать руки, а потом снимать одежду.
"Сначала обработать антисептиком руки, затем снять одежду", - сказала Руженцова.
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