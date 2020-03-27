Работа общепита и спортивно-культурных учреждений приостановлена на Тамбовщине

27.03.20 10:12

© РИА Новости. Артур Лебедев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Распоряжением губернатора Тамбовской области Александра Никитина с 28 марта в регионе временно приостанавливается работа театров, музеев, библиотек, дворцов культуры, кинотеатров, зоопарка, бассейнов, стадионов, спортклубов, фитнес-центров, развлекательных парков и других организаций, предприятий и учреждений в области культуры, спорта, досуга и развлечений.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, также временно приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий и доставки заказов.

Согласно документу, в детских садах, при согласии родителей, должна быть обеспечена работа "дежурных групп" численностью не более 12 воспитанников с соблюдением строгих санитарных норм.

Обучающиеся в организациях дополнительного образования детей и взрослых должны быть переведены на дистанционную форму обучения или на индивидуальные учебные планы.

В магазинах должны быть усилены санитарные меры и проведена работа по минимизации очередей и скоплений покупателей: постоянно предупреждать покупателей о необходимости соблюдения дистанции не менее 1 метра друг от друга.