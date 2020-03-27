Третья лаборатория для исследования на коронавирус заработала в Подмосковье

27.03.20 10:16

© РИА Новости. Владимир Астапкович

27 марта. Interfax-Russia.ru - В Подмосковье заработала третья государственная лаборатория для исследований на коронавирус, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Третья государственная лаборатория для исследований на коронавирус заработала в Подмосковье. Она начала работу на базе Коломенской центральной районной больницы. Исследования выполняются по направлению врача", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минздрав региона уже запустил 2 лаборатории - в Серпухове и Красногорске.

В ближайшее время запланировано открытие еще двух государственных лабораторий в Подмосковье, где будет проводиться тестирование на коронавирусную инфекцию.