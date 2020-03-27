Дополнительные меры из-за COVID-19 приняты в Ивановской и Липецкой областях

27.03.20 10:22

© РИА Новости. Виталий Белоусов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Власти ряда регионов Центральной России приняли дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, в соответствии с указом губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского в регионе запрещена работа ночных клубов и дискотек, кинотеатров и кинозалов, а также детских игровых комнат и развлекательных центров. В ресторанах, барах и кафе запрещено курение кальянов.

Помимо этого, власти региона определили механизмы закупки медоборудования, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, необходимых для профилактики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Режим повышенной готовности в Ивановской области действует с 18 марта. Введен запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно- просветительских, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Также запрещено обслуживание посетителей в музеях, библиотеках, выставочных центрах и архивах. Должна быть прекращена работа фитнес-центров и бассейнов. Кроме того, отменены все смены в организациях отдыха и оздоровления детей.

Детям до 18 лет запрещено находиться без родителей в торговых центрах. Кроме того, жителям старше 65 лет, а также гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовано находиться дома. Необходимую помощь людям из группы риска оказывают волонтеры.

Власти Липецкой области для борьбы с коронавирусной инфекцией с 28 марта по 5 апреля приостанавливают работу торговых и торгово-развлекательных центров за исключением аптечных и продуктовых магазинов, мест общественного питания.

Также временно приостанавливают работу рестораны, кафе и другие места общественного питания за исключением доставки заказов и обслуживания навынос. Не будут работать в регионе фитнес-центры, бани, парикмахерские, косметологические салоны.

24 марта два новых случая заражения коронавирусом были выявлены в Липецкой области у лиц, прибывших из-за границы. В общей сложности в регионе выявлено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, трое выздоровевших уже выписаны из больницы.

В Ивановской области официально подтвержден диагноз у одного человека, более 700 жителей региона находятся под медицинским наблюдением врачей с разными сроками окончания карантина.