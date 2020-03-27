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27.03.20 11:26
Первый случай коронавируса зарегистрирован в "Северстали"
"Определен предварительный диагноз у нашего сотрудника в Череповце по результатам проведенного теста на коронавирус. Информацию об этом мы получили утром сегодня, 27 марта. Заболевший сотрудник изолирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщила пресс-служба "Северстали". - Это один из сотрудников "Северстали", который приехал из Москвы в командировку в Череповец, и его жена. Круг контактов заразившихся определен, они изолированы, проводятся тесты. Пациент не контактировал напрямую с производственным персоналом".
ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания. Флагманский актив - "Череповецкий металлургический комбинат". Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,02% акций. В свободном обращении находится 21,51%, 1,47% приходится на казначейские акции.
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