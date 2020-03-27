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27.03.20 10:38

На космодроме Восточный введен режим профилактики распространения коронавируса

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
27 марта. Interfax-Russia.ru - На космодроме Восточный введены меры профилактики распространения коронавируса, все сотрудники проходят проверку состояния здоровья, сообщает Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

"На космодроме Восточный имеется вся необходимая распорядительная документация для проведения профилактических мероприятий по распространению коронавирусной инфекции. На сегодняшний день вся эта документация доведена до сотрудников и принята к исполнению", - сказал начальник группы медицинского обеспечения космодрома Игорь Чулков в видеоматериале, опубликованном на YouTube-канале ЦЭНКИ.

Он пояснил, что на космодроме постоянно ведется контроль заболеваемости, проводится замер температуры у всех сотрудников, а также организована дезинфекция помещений. Все сотрудники космического центра, вернувшиеся из-за рубежа, отправляются на карантин и сдают необходимые анализы.

"У нас установлено оперативное взаимодействие с подразделениями медицинской и санитарно-эпидемиологической службы ФМБА России", - сказал Чулков.

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