ФАС: дефицита продовольственных товаров в РФ не ожидается

27.03.20 10:46

© РИА Новости. Константин Михальчевский

27 марта. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ констатирует отсутствие значительных проблем с продовольствием в торговых сетях, которые могли бы в ближайшее время привести к дефициту.

"Эти товары сегодня по своей системе взаимозаменяемости и по наличию на складах, торговых сетях, что мы видим ежедневно, достаточны, чтобы сдержать тот повышенный спрос, который, как мы ожидаем, сложится на следующей неделе, когда объявлена неделей выходных", - сказал глава ФАС Игорь Артемьев на брифинге в Москве в пятницу.

"Поэтому ни в ближайшую неделю, ни в ближайший месяц - или сколько нам там предстоит бороться с этой новой коронавирусной инфекцией - мы не ожидаем никаких особых проблем, связанных с дефицитом продовольственных товаров", - заявил Артемьев.

Он отметил, что скорость обеспечения торговых сетей поставками товаров оказалась в несколько раз выше подросшего спроса.

"Если мы видели повышение спроса на десятки процентов - на 50-60-70% в отдельных регионах - то скорость подвоза товаров увеличилась в семь раз за это время", - отметил Артемьев.