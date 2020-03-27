Всех депутатов Госдумы проверят на коронавирус

27.03.20 10:50

© РИА Новости. Максим Богодвид

27 марта. Interfax-Russia.ru - В понедельник депутаты Госдумы будут сдавать пробы на Соvid-19.

"Нам по линии фракции была доведена информация, что 30 марта будут брать пробы на коронавирус у депутатов", - сказал в пятницу "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

То же на условиях анонимности подтвердили и в других фракциях - КПРФ, а также в аппаратах фракций "Единой России" и "Справедливой России".

Вместе с тем, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил "Интерфаксу" о важности проводить тесты не только для парламентариев, но и для тех сотрудников аппарата, которые продолжают работать в Думе.

"Я точно знаю, что коронавирус не отличит удостоверение депутата от удостоверения сотрудника, поэтому если что-то и делать, то надо делать все в комплексе, иначе в чем смысл", - считает он.

Онищенко также отметил, что следует учитывать при проверке депутатов следующий момент. "Ну хорошо, он обследуется, а вечером в тот же день будет контаминирован, что это даст? Ещё до получения результата будет уже искаженная информация", - сказал парламентарий.

По его мнению, предлагаемые депутатам сборы проб на вирус, "это в большей степени политический фактор, хотя бы с точки зрения того, что депутаты во время пленарного свидания находятся в одном здании, это может быть каким-то оправданием таким мерам".

"Но в принципе, если вентиляция будет работать, а она работает исправно, если накануне проведут необходимую уборку, а депутаты, вспомнив курс начальной школы, а именно в начальных классах преподавали личную гигиену, не будут руками проникать в естественные полости, находящиеся на голове, и воздержатся от всякого рода других тактильных приемов, призванных выражать свое расположение, то все будет нормально", - сказал Онищенко.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин неоднократно напоминал, что Дума является одним из самых посещаемых органов госвласти. Это связано с тем, что парламент состоит из 450 депутатов, соответственно, большого количества помощников, работников аппарата. Кроме того, даже в обычный день до шести тысяч посетителей приходят в нижнюю палату парламента.

Вместе с тем Володин информировал, что приняты соответствующие меры для профилактики распространения коронавируса, кроме того, часть работников переведена на "удаленку". Это также касается и помощников депутатов.