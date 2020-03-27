ФАС и Минздрав проконтролируют цены на тестирование и аппаратуру для лечения COVID-19

27.03.20 10:53

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минздравом РФ контролируют вопрос ценообразования на рынке медицинской аппаратуры, необходимой для всего цикла лечения больных коронавирусной инфекцией, а теперь и тестов на наличие вируса.

"Федеральная антимонопольная служба следит за этим, поскольку диагностика - это очень важная часть борьбы с заболеванием, поэтому, конечно, этому рынку уделяется соответствующее повышенное внимание", - сказал Артемьев на брифинге в Москве в пятницу.

По его словам, речь обо всей цепочке товаров, необходимых для лечения.

"Мы говорили об аппаратах искусственной вентиляции легких, тестирующих полосках, различных других тест-системах", - сказал Артемьев.

"Все, что нужно для непрерывного цикла лечения заболевания, находится под особым контролем Минздрава и нашего", - заявил глава ФАС.