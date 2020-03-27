Первые пять случаев коронавируса зафиксированы в Севастополе

27.03.20 10:55

© РИА Новости. Александр Кондратюк

27 марта. Interfax-Russia.ru - Новый вид коронавируса диагностирован у пяти жителей Севастополя, это первые случаи заражения в регионе.

"В Севастополе подтверждено пять случаев новой коронавирусной инфекции. Заразившиеся вернулись из зарубежных поездок, в город они прибыли после посещения Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии", - сообщила пресс-служба правительства города в пятницу.

Все зараженные госпитализированы в отдельные боксы инфекционной больницы.

"Состояние заболевших медики оценивают удовлетворительно, течение заболевания бессимптомное. К сожалению, эти люди не сообщили о себе (о посещении неблагополучных по коронавирусу стран - ИФ), и их выявили работники штаба", - сказал врио губернатора города Михаил Развожаев, которого цитирует пресс-служба.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия, участок российско-украинской границы на севере полуострова закрыт до 1 мая для въезда иностранцев, введен запрет на работу ночных клубов, кальянных, кинотеатров, бассейнов.

По данным на четверг, на полуострове под меднаблюдением на дому остаются больше 3 тысяч человек, на карантине в больницах - почти 90 пациентов. В республике Крым коронавирус диагностирован у 14 жителей.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул около 200 стран. Смертность от нового коронавируса составляет примерно 4%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились 840 человек.