Температурный рекорд вновь побит в Казани

27.03.20 11:01

© РИА Новости. Максим Богодвид

27 марта. Interfax-Russia.ru - В столице Татарстана Казани 26 марта в девятый раз за месяц был побит температурный рекорд, сообщает Гидрометцентр республики в пятницу.

Максимальная температура воздуха в четверг на одной из метеостанций в Казани составила 11,9 градусов тепла.

По данным синоптиков, предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха в столице Татарстана на эту дату был зафиксирован в 2008 году и составил 9,4 градуса выше ноля.

На сайте Татгидрометцентра сообщения о температурных рекордах в марте появлялись регулярно. Этот рекорд стал девятым с начала месяца.