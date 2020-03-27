Общепит, ТРЦ и кинотеатры на Камчатке закроются на 10 дней

27.03.20 11:04

© РИА Новости. Артур Лебедев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Работа предприятий общественного питания, торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и кинотеатров Камчатки будет приостановлена с 28 марта по 5 апреля включительно, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Камчатского края.

Решение о введении дополнительных мер безопасности по предупреждению распространения коронавируса на полуострове принял губернатор края Владимир Илюхин. Соответствующие изменения внесены в изданное ранее распоряжение главы региона.

"Так, с 28 марта по 5 апреля приостанавливают работу рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов", - говорится в сообщении.

Ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников.

Также на территории полуострова в этот период должна быть приостановлена деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, торгово-развлекательных и торговых центров.

Исключением являются места розничной торговли продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости.

С 28 марта года по 1 июня временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Кроме того, с 28 марта по 14 апреля камчатцы в возрасте старше 65 лет, а также люди, болеющие диабетом, астмой, имеющим злокачественные образования, должны соблюдать режим самоизоляции. При этом допускается посещение медицинских учреждений по поводу основного заболевания. Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения работы.

"Это необходимые меры, которые нужно принять, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на Камчатке", - приводятся в сообщении слова Илюхина.

26 марта правительство России рекомендовало правительствам субъектов РФ временно приостановить проведение массовых развлекательных мероприятий и позаботиться о том, чтобы граждане не посещали ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты, развлекательные детские центры.