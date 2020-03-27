В Томске выписан первый излечившийся от коронавируса пациент

27.03.20 11:11

Фото Александра Левчука

27 марта. Interfax-Russia.ru - Медики выписали из инфекционного отделения горбольницы N3 Томска женщину, выздоровевшую после заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения в пятницу.

"Двукратные ПЦР-тесты, проведенные по результатам лечения, показали отрицательный результат. На сегодняшний день пациентка здорова и не представляет угрозы для окружающих людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лечение заболевания проводилось в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции".

Как сообщалось, первый случай коронавирусной инфекции выявили в Томске 18 марта, второй - 26 марта. Оба заболевших посещали европейские страны.

С 18 марта в Томской области введен режим повышенной готовности, с 27 марта в регионе приостановили работу развлекательных учреждений и детских игровых комнат.