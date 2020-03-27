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27.03.20 11:20
В Мурманской области на 10 дней закроют ТРЦ, общепит и салоны красоты
С 27 марта по 5 апреля закрываются все торгово-развлекательные центры, торговые центры, ярмарки, рестораны, бары, кафе, а также салоны красоты, массажные, спа-салоны и бани.
При этом в регионе продолжат работать гипермаркеты и продуктовые магазины. Общепит продолжит работать на вынос.
По данным оперштаба, за сутки в регионе было зафиксировано пять новых предварительно-положительных результатов тестов на коронавирус в Мурманске, Апатитах и Мончегорске.
Трое из их числа контактировали с уже госпитализированным жителем Апатитов, который ранее вернулся с Кубы, но не соблюдал режим самоизоляции.
"Еще два человека выявлены в ходе противоэпидемического мониторинга: один гражданин вернулся в Мончегорск из Латвии, другой находится на самоизоляции в Мурманске после возвращения из ОАЭ. Важно отметить, что его первый тест показал отрицательный результат, предварительно положительный результат получен во время второго тестирования на десятый день самоизоляции", - отмечают в оперштабе.
С учетом ранее выявленных предварительно положительных на коронавирус, таких пациентов в Мурманской области сейчас восемь.
19 марта в Мурманской области был зафиксирован первый случай подтвержденного коронавируса - у гражданина Ирландии, который участвовал в Мурманске в шахматном турнире.
17 марта из-под карантина сбежал 68-летний моряк, член экипажа судна "Стакфелл" (компания-судовладелец ООО "Баренцбиоресурс"), которое вернулось из Киркенеса (Норвегия). Мужчина был госпитализирован с повышенной температурой. Позднее его нашли и вернули на карантин.
С 17 марта по распоряжению губернатора в Мурманской области введены дополнительные меры профилактики коронавируса. В частности, в портах Мурманска и Кандалакши запрещен сход на берег экипажей "всех судов, прибывших из иностранных портов (...), если с момента прибытия судна в порты и момента контактирования с берегом иностранного государства прошло менее 14 календарных дней". Жителям Мурманской области не рекомендовано совершать поездки за пределы Российской Федерации и за пределы региона.
Пожилым жителям Мурманской области и людям с хроническими заболеваниями региональные власти предписали отправиться на самоизоляцию.
В регионе закрыты фитнес-центры, кинотеатры, кальянные, аквапарки, детские развлекательные центры.
Также запрещены детские мероприятия численностью более 25 человек.
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