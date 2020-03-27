Первый льготный займ выдан на Чукотке пострадавшему от карантина бизнесмену

27.03.20 11:22

© РИА Новости. Владимир Трефилов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Первый микрозайм на льготных условиях выдан на Чукотке предпринимателю в рамках исполнения поручений правительства РФ о помощи бизнесу в условиях борьбы с коронавирусом, сообщил в пятницу Фонд развития Чукотки.

Автономная некоммерческая организация "Микрокредитная компания Чукотского автономного округа" предоставила микрозайм под 1% годовых индивидуальному предпринимателю, фитнес-центр которой был закрыт из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

Займ выдан в рамках нового продукта микрокредитной компании, разработанного специально для предпринимателей, занятых в туризме, предоставлении гостиничных услуг, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, индустрии развлечений, физкультуры и спорта.

"Предприниматель обратился в АНО "МКК Чукотки" за рефинансированием действующего кредита в коммерческом банке для снижения размеров ежемесячных платежей, а уже после этого деятельность фитнес-центра предпринимателя была приостановлена в связи с принятыми решениями по нераспространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В итоге предпринимателю помимо льготной процентной ставки была предоставлена отсрочка по уплате основного долга на шесть месяцев.

Как сообщалось, в настоящее время президент России Владимир Путин, правительство РФ держат в зоне особого внимания ситуацию с пандемией нового коронавируса, которая охватила страны почти всего мира. Действует Координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Правительство России приняло решение ввести отсрочку с марта по уплате страховых взносов и арендных платежей на 3 месяца для малых и средних предприятий - арендаторов государственного или муниципального имущества, вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные. Поручено обеспечить поддержку малых и средних предприятий, обеспечить доступ к кредитным ресурсам по разумным процентным ставкам, расширить действующие программы льготного кредитования, максимально убрать ограничения и увеличить объемы предоставляемых субсидий.