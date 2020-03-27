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27.03.20 11:43
Количество умерших пациентов с COVID-19 в РФ увеличилось до 3 человек
"Также зафиксирован один летальный случай в Москве. Всего летальных случаев 3", - говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.
Как сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, умерла пожилая женщина.
"В Москве скончалась пожилая пациентка, у которой был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. В течение пяти дней пациентка лечилась самостоятельно, не обращаясь к врачам. При поступлении в одну из городских больниц у пациентки 70 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония", - сказали в оперативном штабе.
По словам собеседника агентства, женщина в течение 20 лет страдала сахарным диабетом, имела терминальную почечную недостаточность и другие сопутствующие заболевания.
Число официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в России выросло за минувшие сутки на 196, общее число диагнозов в стране достигло 1036, сообщает оперативный штаб.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 196 в 16 регионах", - говорится в сообщении оперативного штаба, распространенном в пятницу.
В столице за сутки зафиксировано 157 новых случаев, добавили в штабе.
Еще 12 новых случаев за сутки зафиксировано в Крыму, восемь случаев - в Подмосковье, три - в Волгоградской области, по два - в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области, и по одному случаю сразу в восьми регионах: Ивановская, Орловская, Тульская, Ярославская, Ростовская, Кировская области, Дагестан и Татарстан.
"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1 036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах", - отметили в штабе.
В среду 25 марта московские власти подтвердили первые две смерти от коронавируса - это пожилые пациенты, у которых развилась пневмония. Позже в четверг, 26 марта, федеральный оперативный штаб подтвердил, что случаи официально включены в российскую статистику и стали первыми летальными исходами от COVID-19 в стране.
Все три летальных случая в России зафиксированы в Москве.
Вместе с тем, за последние сутки выписано по выздоровлению семь человек: Москва - три, Кировская область - два, Татарстан - один, Московская область - один. За весь период выписано 45 человек, добавили в штабе.
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