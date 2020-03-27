Памфилова: голосование по Конституции РФ нельзя проводить в единый день голосования

27.03.20 12:03

© РИА Новости. Илья Питалев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию нельзя проводить в единый день голосования, вместе с выборами в сентябре, заявила на заседании в пятницу глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Сейчас некоторые политологи предполагают совмещение общероссийского голосования и единого дня голосования. Никакого совмещения быть не может! Это разные по характеру кампании, они регулируются разными законами. Совместить - значит загубить обе кампании. Этого не будет", - сказала глава ЦИК.

Также она сообщила, что ЦИК скорректировал план по подготовке к общероссийскому голосованию в связи с переносом его даты.

"Мы корректируем ряд действий и нормативных актов ЦИК по подготовке голосования и ряд принятых ранее нормативных актов. Большинство мероприятий не аннулируются, а действия, на которые не влияет негативная эпидемиологическая ситуация, будут продолжены", - заявила Памфилова.

ЦИК продолжит информационно-разъяснительную агитационную работу. "Это работа связана с тем, чтобы граждане были полностью проинформированы о том, какие поправки будут рассмотрены, в чем их суть, содержание. Будет продолжаться бесконтактная работа, только через СМИ и интернет, по телевидению будут транслировать ролики. Никакой контактной работы, подомового обхода не предусмотрено", - пояснила Памфилова.

Отменят только те ролики, которых объясняются сроки - о подаче заявлений на "мобильный избиратель" и так далее.

Сохранится в регионах и наружная реклама. Памфилова подчеркнула, что на ней изображен только логотип голосования, без даты.

Образованные дополнительные участки в местах временного пребывания и зарубежные участки, а также сформированные на них участковые комиссии сохраняются. Памфилова сказала, что после назначения новой даты голосования могут быть внесены "точечные коррективы", но в целом база УИКов сохранится.

Составление списков участников голосования будет приостановлено, однако будет вестись работа по уточнению регистра избирателей.

Досрочное голосование, которое должно было идти с 1 апреля, будет заморожено. С этой даты могли голосовать участники экспедиций дальнего плавания и жители отдаленных регионов, транспортная доступность куда затруднена. Кроме того, ЦИК ранее принял решение разрешить регионам расширить возможности досрочного голосования, в том числе вне помещения для голосования, с трех до семи дней. Пафмилова подчеркнула, что эта норма будет отменена.

"После назначения новой даты ЦИК оценит ситуацию. Эти условия (от трех до семи дней) были разработаны в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Новая дата будет после того как нормализуется обстановка. Эти нормы нам просто будут не нужны", - сказала она.

Во многих регионах, отметила глава ЦИК, начался процесс изготовления бюллетеней, приостанавливать его не будут. Памфилова призвала позаботиться о партнерах комиссий - типографиях и поддержать их в период пандемии, не отменять все заключенные контракты.

Комиссия приняла решение аннулировать уже поданные заявления через систему "мобильный избиратель". Об этом их проинформируют избирательные комиссиями, многофункциональные центры. Прием заявлений будет возобновлен после назначения новой даты голосования.

После назначения новой даты ЦИК в трехдневный срок примет решение о возобновлении подготовки к голосованию. "У нас нет больших потерь при подготовке, в том числе финансовых", - заявила глава ЦИК.

Ранее президент РФ объявил о переносе общероссийского голосования с 22 апреля в связи с коронавирусом.