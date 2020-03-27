Дежурные группы для детей работающих родителей организованы в детсадах Иркутска

27.03.20 11:48

© РИА Новости. Игорь Зарембо

27 марта. Interfax-Russia.ru - Дошкольные образовательные учреждения Иркутска организуют отдельные группы для детей, родители которых продолжат работать в объявленную президентом РФ нерабочей неделю, сообщает пресс-служба администрации города.

Группы будут работать с 30 марта по 3 апреля.

"Будет проведен анализ и подготовлены списки детей, которым необходимо продолжить посещение детских садов. Напомним, в дошкольных учреждениях введен усиленный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, ежедневно дети проходят утренний фильтр", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталия Барышникова.

Пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева сообщила, что в других муниципалитетах региона тоже есть потребность в таких группах. Местным властям рекомендовано проанализировать возможность их открытия в дни нерабочей недели.

"Действительно, потребность в таких группах существует. Это подтверждают вопросы мэров территорий, адресованные нам на оперативном штабе. Но если глава муниципального образования принимает положительное решение, он должен гарантировать, что здоровью и безопасности детей, посещающих дежурные группы, ничего не угрожает", - отметил Кобзев.

Каникулы для учащихся школ области продлятся до 5 апреля. Затем все общеобразовательные организации региона перейдут на удаленный режим обучения с применением дистанционных технологий: в большинстве школ с помощью интернета, там, где такой возможности нет, - с использованием флэш-карт или бумажных носителей.

Детям из семей льготных категорий при продленных каникулах и дистанционном обучении будет предоставляться "сухой паек" с учетом дневной нормы калорийности.