Томская область предоставит бизнесу отсрочку по оплате аренды помещений до 2021г

27.03.20 11:49

© РИА Новости. Михаил Климентьев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Администрация Томской области введет отсрочки по уплате арендных платежей для предпринимателей, арендующих помещения, которые находятся в госсобственности, сообщил вице-губернатор Андрей Антонов на заседании расширенного регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса в пятницу.

"Подготовлено распоряжение администрации Томской области о предоставлении отсрочки арендной платы до конца 2020 года с равномерной оплатой в 2021 году для предпринимателей, заключивших договоры аренды помещений, находящихся в государственной собственности. Такие же рекомендации направлены в органы местного самоуправления", - заявил Антонов.

Он отметил, что власти рассчитывают ввести аналогичные меры на муниципальном уровне до 5 апреля.

Среди других мер поддержки бизнеса Антонов назвал введение моратория на проверки субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны налоговых органов. Также на полгода планируется ввести мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве компаний.

Как сообщалось, первый случай коронавирусной инфекции выявили в Томске 18 марта, второй - 26 марта. Оба заболевших посещали европейские страны.

С 18 марта в Томской области введен режим повышенной готовности. До 1 мая приостановлена работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комплексов, кальянных.