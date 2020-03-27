Мосгорсуд еще на три месяца оставил в СИЗО братьев Магомедовых

27.03.20 11:51

© РИА Новости. Руслан Кривобок

27 марта. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд до июля продлил арест владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении сроков содержания под стражей в отношении Магомедовых до 30 июня 2020 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Следствием МВД братья Магомедовы, задержанные в марте 2018 года, обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ).

В конце августа 2019 года следственные действия по делу братьев были завершены - бизнесмены с адвокатами приступили к ознакомлению с материалами расследования.

Согласно окончательной фабуле, в уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд рублей - в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво" и др.

Всего, как сообщалось, фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, проходят порядка 20 человек, часть из которых находится в розыске и арестованы в России заочно.

Магомедовы отрицают предъявленные обвинения. Зиявудин Магомедов называл свое уголовное дело "симбиозом лжи и абсурда".