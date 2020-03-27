Власти подтвердили второй случай заражения коронавирусом в Ярославской области

27.03.20 11:53

© РИА Новости. Павел Львов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Медики выявили у жителя Ярославской области коронавирус, это второй случай заражения в регионе, сообщили в пресс-службе правительства региона журналистам в пятницу.

"Инфекция выявлена у мужчины, который вернулся вместе с супругой из европейской страны. Еще до постановки окончательного диагноза, после предварительной положительной пробы пациент был помещен в инфекционный бокс", - сказал представитель правительства.

По его данным, супруга пациента также была помещена на карантин, ее анализ на коронавирус был отрицательным.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в Ярославской области увеличилось до двух человек.