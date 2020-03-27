27.03.20 11:57

© РИА Новости. Виталий Белоусов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Минкультуры РФ создаст единую афишу онлайн-мероприятий учреждений культуры по всей России, она будет размещена на портале " Культура.РФ ", сообщили в пресс-службе министерства.

"Информация об онлайн-активностях, предлагаемых российскими учреждениями культуры, будет собрана в специальном разделе портала "Культура.РФ". Афиша "Культура онлайн" станет первым единым каталогом, объединяющим расписание предстоящих онлайн-мероприятий, а также сообщения о других мультимедийных проектах", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что список событий будут формировать учреждения культуры со всей России.

"Редакция "Культуры.РФ" будет оказывать учреждениям культуры методическую поддержку по публикации информации о проводимых мероприятиях, содействовать размещению в соответствующих каталогах архивных видеозаписей лекций, спектаклей, концертов, фильмов и экскурсий", - добавили в сообщении.

Кроме того, портал предлагает свои ресурсы для публикации онлайн-показов на платформе "Культурный стриминг" и их максимального распространения в сети Интернет.

"Культура.РФ" - просветительский портал, созданный в 2013 году. Его куратором выступает Министерством культуры РФ. На сайте размещено 2,4 тысячи художественных и документальных фильмов, 1,6 тысяч концертов, 1,3 тысячи лекций, около 1000 спектаклей выдающихся режиссёров, включая архивные записи и современные постановки, 700 книг в электронном формате и многое другое.