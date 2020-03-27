Ушедших на карантин столичных бизнесменов освободят от арендной платы

27.03.20 12:10

© РИА Новости. Артур Лебедев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Москвы приняли решение об освобождении от оплаты аренды городской недвижимости и земельных участков для организаций, работающих в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности, а также досуга и социально-воспитательной работы, говорится в сообщении департамента городского имущества.

"Сегодня многие столичные образовательные учреждения, а также организации, занимающиеся проведением массовых культурно-досуговых, выставочных и спортивных мероприятий, в связи с приостановкой деятельности оказались в сложной ситуации. К нам ежедневно поступают обращения от инвесторов о возможности отмены начисления арендной платы. Мы проанализировали эти предложения и приняли решение приостановить ее начисление на период до возобновления работы, пока организации не восстановят свою платежеспособность" - сообщил министр правительства Москвы, руководитель ведомства Максим Гаман.

Получение отсрочки имеет заявительный характер. Для этого предпринимателям нужно обратиться в департамент городского имущества Москвы и предоставить пакет документов, подтверждающих фактическое соблюдение арендатором указанной в договоре аренды цели предоставления объекта недвижимости, а также приказ о приостановлении деятельности и документ об оказании соответствующих услуг.