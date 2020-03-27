Крым закрывает кафе, музеи, часть магазинов и ограничивает работу отелей

27.03.20 12:14

© РИА Новости. Константин Михальчевский

27 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Крыма в условиях распространения коронавируса вводят новые ограничительные меры и просят всех оставаться дома.

"Лучшая помощь - это находиться дома. (...) Пожалуйста, во имя своего здоровья, жизни, своих близких и в общем для республики побудьте дома", - сказал глава республики Сергей Аксенов в пятницу на совещании, посвященном ситуации с распространением коронавируса.

Вице-премьер республики Елена Романовская перечислила новые меры для борьбы с распространением коронавируса, сославшись на рекомендации правительства РФ. В частности, до 1 июня приостановлено бронирование мест в отелях, а тем, кто уже заселился, должны обеспечить условия самоизоляции без возможности продления проживания.

С 28 марта по 5 апреля власти приостанавливают работу ресторанов и кафе, будет действовать только доставка и услуга "на вынос". Временно закрыть также решено розничные магазины, за исключением аптек и точек с товарами первой необходимости. Не будут работать на следующей неделе и салоны красоты, бассейны, бани.

"Приостанавливается посещение территорий общегородского значения: парков, музеев-заповедников, музеев-усадеб (. . .) Работа кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, также работа учреждений библиотечной сети и культурно-досугового типа", - добавила Романовская.

Кроме того, власти рекомендовали воздержаться от посещения религиозных объектов. Вице-премьер напомнила, что ранее были закрыты ночные клубы, кинотеатры, тренажерные залы, детские комнаты.

"С 28 марта по 5 апреля обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, которые находятся в зоне риска. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания", - уточнила она.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия, закрыт до 1 мая участок российско-украинской границы на севере полуострова для въезда иностранцев.

На полуострове под меднаблюдением на дому остаются больше 4,3 тыс. человек, на карантине в больницах - более 90 пациентов. Диагноз "коронавирус" подтвержден у 14 жителей республики и пяти севастопольцев, вернувшихся недавно из Великобритании, Бельгии, Литвы, ОАЭ и Юго-Восточной Азии.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул около 200 стран. Смертность от нового коронавируса составляет примерно 4%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились 1036 человек.