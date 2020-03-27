Количество заболевших коронавирусом в Москве увеличилось до 703 человек

27.03.20 12:24

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

27 марта. Interfax-Russia.ru - Количество подтверждённых случаев коронавируса в Москве возросло до 703 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации к коронавирусом по Москве.

"За сутки в столице зафиксировано 157 новых случаев. Все заболевшие коронавирусом находятся под наблюдением медиков. Всего в Москве к настоящему моменту выявлено 703 случая коронавируса", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в штабе.

По словам собеседника агентства, все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.