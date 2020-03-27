Активность распространения COVID-19 в РФ может снизиться к началу мая

27.03.20 12:27

© РИА Новости. Алексей Даничев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля - начале мая, считает академик, главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

"С учетом естественных механизмов развития эпидемиологического процесса я полагаю, что активность распространения коронавируса в России снизится", - заявил он в пятницу "Интерфаксу".

"Новый коронавирус относится к группе острых респираторных инфекций, которые характеризуются сезонным повышением в осенне-зимний период", - отметил Брико.

По его ловам, "динамика распространения этого вируса не свидетельствует о резком увеличении числа больных". "Сейчас зафиксировано 840 случаев, из них 182 новых. В прошлый день новых было 163, так что, как видите, увеличение не идет в геометрической прогрессии и даже не впять или в десять раз", - сказал он.

Брико отметил, что рост числа заболевших может увеличиться не за счет новых заболевших, а за счет расширения тестирования. "Сейчас ряд медицинских организаций, имеющие соответствующие лицензии, могут проводить тестирование. Они и могут определить легкие формы заболевания. Опасность есть только по-прежнему для хронически больных людей и для пожилых, у которых понижен иммунный статус", - сказал он.

Вообще более 80% заболевших сегодня имеют легкие формы заболевания, уточнил Брико.