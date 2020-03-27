Новая экспресс-система тестирования на коронавирус создана в РФ

27.03.20 12:54

© РИА Новости. Алексей Даничев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Новая тест-система на коронавирус создана в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По тестированию завершены испытания, идет оформление документов для выпуска новой тест-системы для быстрого тестирования пациентов", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Главный санитарный врач Анна Попова со своей стороны добавила, что новая тест-система, которая сократит анализ на COVID-19 до 2,5 часов по методу ПЦР, будет зарегистрирована в пятницу.

"Мы поменяли алгоритм, мы увеличили количество лабораторий, мы провели учет всей приборной базы страны, не зависимо от формы собственности, которая привлечена и может быть привлечена к проведению. И определились с производителями и их объемами на сегодняшний и перспективный период", - сказала Попова на президиуме координационного совета по противодействию коронавирусу.

"Сегодня будет зарегистрирована новая тест-система полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая ускорит проведение реакции до 2,5 часов и значительно упростит ее в технологическом исполнении", - сказала Попова.

По состоянию на пятницу, количеству заболевших COVID-19 в РФ составило 1036 человек. Трое пациентов скончались.