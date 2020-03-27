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27.03.20 12:54
Новая экспресс-система тестирования на коронавирус создана в РФ
"По тестированию завершены испытания, идет оформление документов для выпуска новой тест-системы для быстрого тестирования пациентов", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Главный санитарный врач Анна Попова со своей стороны добавила, что новая тест-система, которая сократит анализ на COVID-19 до 2,5 часов по методу ПЦР, будет зарегистрирована в пятницу.
"Мы поменяли алгоритм, мы увеличили количество лабораторий, мы провели учет всей приборной базы страны, не зависимо от формы собственности, которая привлечена и может быть привлечена к проведению. И определились с производителями и их объемами на сегодняшний и перспективный период", - сказала Попова на президиуме координационного совета по противодействию коронавирусу.
"Сегодня будет зарегистрирована новая тест-система полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая ускорит проведение реакции до 2,5 часов и значительно упростит ее в технологическом исполнении", - сказала Попова.
По состоянию на пятницу, количеству заболевших COVID-19 в РФ составило 1036 человек. Трое пациентов скончались.
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