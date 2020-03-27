Профсоюзы, работодатели и правительство приняли декларацию о сотрудничестве на период коронавируса

27.03.20 12:44

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) приняла совместную декларацию о готовности конструктивно сотрудничать в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"Призываем работодателей и работников в этот период к конструктивному сотрудничеству, четко и спокойно выполнять поступающие с учетом ситуации рекомендации соответствующих органов государственной власти. Призываем органы государственной власти и местного самоуправления обеспечить необходимые меры поддержки работодателей и работников, их семей, сохранения социально-экономической стабильности в регионах", - говорится в тексте декларации, документ был предоставлен журналистам в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Голикова провела заседание РТК ранее в пятницу в формате видеоконференции.

Вице-премьер в ходе своего вступительного слова обратилась к профсоюзам и работодателям с просьбой призвать коллективы быть предельно внимательные к своему здоровью и здоровью близких, провести длинные выходные дома, не посещать общественные места и соблюдать правила гигиены.

"Считаю, что органы государственной власти, объединения работодателей, объединения профсоюзов должны взаимодействовать на принципах социального партнерства, сбалансированности и обоснованности принятия решений, взаимной ответственности сторон", - цитируют Голикову в ее аппарате.