Одна из зараженных коронавирусом в Екатеринбурге находится реанимации

27.03.20 12:48

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

27 марта. Interfax-Russia.ru - Пожилую женщину, находящуюся в больнице Екатеринбурга с диагнозом "коронавирусная инфекция", поместили в палату реанимации под круглосуточное наблюдение медиков, сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Одна больная, которой 75 лет, если я не ошибаюсь, находится в состоянии, которое классифицировалось вчера как тяжелое, потом она перешла в состояние средней степени тяжести. (...) Мы все-таки решили поместить ее в реанимационную палату, чтобы она была под круглосуточным наблюдением", - сказал он журналистам.

Креков также подчеркнул, что пожилая женщина не находилась и не находится на искусственной вентиляции легких.

"Содержание кислорода у нее в крови достаточно нормальное, нормализовалась температура. Есть динамика по улучшению", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области зарегистрировано 20 случаев заражения COVID-19. Все инфицированные находятся в больнице. Состояние троих пациентов - средней степени тяжести.